بايرن ميونيخ يبلغ نهائي كأس ألمانيا على حساب فرانكفورت

حقق بايرن ميونيخ انتصاراً صعباً على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف واحد في نصف نهائي كأس ألمانيا ليعبر إلى المباراة النهائية.

وبهذا، ضرب الفريق البافاري موعداً نارياً مع باير ليفركوزن في النهائي، ليسير بخطوات ثابتة نحو الحفاظ على ثنائيته المحلية.

جاء هدفا الفائز عن طريق إيفان بيريشيتش (14)، وروبرت ليفاندوفسكي (74)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق داني دي كوستا في الدقيقة 69.

وستقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين في الرابع من الشهر القادم.