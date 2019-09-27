بايرن ميونيخ يتأهب لشراء ساني في الشتاء

يتأهب بايرن ميونيخ للدخول في مفاوضات جديدة مع مانشستر سيتي بشأن ضم الجناح ليروي ساني في يناير القادم.

و يرى العملاق البافاري أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، يمثل البديل الأمثل للنجم فرانك ريبيري.

وأشارت صحف بريطانية، أن سيتي كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه استرليني للتفريط بخدمات ساني، وهو ما اعتبره بايرن مبالغاً فيه.

وبعد تعرض الدولي الألماني لإصابة في الرباط الصليبي، أوقف البافاري اهتمامه بضمه، إلا أن بطل البوندسليغا يتابع عملية تعافيه.

ويعلق ساني أمر تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وعلى الرغم من تأكيد بيب غوارديولا على رغبته في بقاء اللاعب، إلا أن هناك شعوراً عاماً بأن "بيب" لن ينزعج إذا أراد ليروي الرحيل.

يذكر أن النجم الألماني قدم مستويات مميزة مع سيتي خلال ثلاثة مواسم خاضها معه استطاع خلالها جذب أنظار المتتبعين.