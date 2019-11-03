بايرن ميونيخ يتجه لإقالة كوفاتش ومورينيو مرشح لخلافته

كشفت تقارير ألمانية عن احتمالية إقالة نيكو كوفاتش من منصبه كمدرب لبايرن ميونيخ، وتم ترشيح عدة أسماء بديلة لتولي المهمة.

وسقط البافاري بخماسية مقابل هدف أمام مستضيفه آينتراخت فرانكفورت السبت ضمن الدوري الألماني، ليواصل الفريق سلسلة العروض الفنية الضعيفة.

وقالت صحيفة "بيلد" أن المدير الفني الكرواتي قاد تدريب الفريق المغلق صباح الأحد، بانتظار نتائج الاجتماع الخاص بالإدارة لتحديد موقفه بعد الهزيمة الثقيلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك توجهاً لإقالة كوفاتش في ظل استمرار تراجع المستوى، وتم طرح اسم جوزيه مورينيو كبديل.

وفي نفس السياق، ذكرت "كوريري" الإيطالية أن ماسييمليانو آليغري، مدرب يوفنتوس السابق، مطروح أيضاً لتولي قيادة الفريق الألماني.

ويلعب بايرن ميونيخ منتصف الأسبوع أمام أولمبياكوس اليوناني لحساب الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.