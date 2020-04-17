بايرن ميونيخ يتحرك للانقضاض على أوباميكانو

يسارع مسؤولو بايرن ميونيخ الخطى من أجل حسم صفقة مهمة من منافسه في الدوري الألماني، وذلك قبل انقضاض أحد عملاقي إسبانيا عليها.

ويحظى المدافع دايو أوباميكانو، باهتمام جل أندية أوروبا، ومن بينها ريال مدريد وبرشلونة، لكن لايبتزيغ لا ينوي التخلي عنه سوى بمبلغٍ يتجاوز 60 مليون يورو.

ولا يرغب لايبتزيغ في بيع نجمه الفرنسي لمنافسه بايرن ميونيخ، لكنه قد يغدر بفريقه الحالي، إذ يبدو أنه توصل لاتفاقٍ مع النادي البافاري لكسر شرطه الجزائي.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ يخطط لبيع مدافعه الحالي جيروم بواتينغ من أجل الحصول على أوباميكانو، ولإنجاز هذه الصفقة، فالنادي الأحمر سيدفع قيمة فسخ عقد الفرنسي وقيمته 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن المدرب زين الدين زيدان يحث إدارة ريال مدريد على ضم مواطنه أوباميكانو، وذلك تحسباً لرحيل سيرخيو راموس أو رافاييل فاران.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يستطيع خوض هذه المعركة، لأن الفريق الكتالوني لديه أولويات أخرى، خصوصاً وأن جائحة كورونا والأزمة التي تسببت فيها، دفعت النادي لتغيير بعض خططه.