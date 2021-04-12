بايرن ميونيخ يتراجع عن ضم فاينالدوم

تراجع بايرن ميونيخ عن فكرة التعاقد مع نجم ليفربول، جورجينيو فاينالدوم، الذي من المتوقع أن يغادر الريدز نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن نجم خط وسط ليفربول ووكيل أعماله يعملان حالياً على تقييم الخيارات الموجودة تمهيداً للرحيل عن آنفيلد.

ونوهت بأن برشلونة هو المهتم الأكبر بضم فاينالدوم، بعد توصية من مواطنه المدرب رونالد كومان.

وتابعت: «هناك أندية تم استبعادها كوجهة محتملة لضم فاينالدوم، أبرزها بايرن ميونيخ، حيث رفض النادي الألماني عرض وكيل أعمال اللاعب، بعدما سافر وكيل فاينالدوم إلى ميونيخ لتقييم الوضع، لكنه عاد بنتيجة سلبية، بعدما أكد بايرن أنه لا يريد ضم الهولندي».