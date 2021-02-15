بايرن ميونيخ يتعادل مع آرمينيا بيليفيلد تحت الثلوج

انتهى لقاء بايرن ميونيخ وضيفه آرمينيا بيليفيلد بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما على ملعب آليانز آرينا لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني تحت الثلوج.

جاءت أهداف بطل العالم في الشوط الثاني عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (48)، وكورنتين توليسو (57)، وألفونسو ديفيس (70)، أما أهداف الضيوف فحملت تواقيع ميشيل فلاب (9)، وآموس بيبر (37)ـ وكريستيان جباور (49).

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ المتصدر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن لايبتزيغ صاحب المركز الثاني.