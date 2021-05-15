بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورغ 2-2

تعادل بايرن ميونيخ البطل مع مستضيفه فرايبورغ بنتيجة 2-2، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الألماني.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبافاري في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 40 في الدوري هذا الموسم، ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة غيرد مولر، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالبوندسليغا.

وكان أسطورة بايرن يحمل الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد عندما سجل 40 هدفاً موسم (1871-1872).

وعادل مانويل غولد لصاحب الضيافة بعد 3 دقائق.

لكن ليروي ساني منح البافاري هدف التقدم مطلع الشوط الثاني (53).

ونجح كريستيان غونتر في معادلة النتيجة في الدقيقة 81.

بهذا التعادل، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر.