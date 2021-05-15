  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورغ 2-2

بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورغ 2-2

منشور 15 أيّار / مايو 2021 - 07:30
ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه التاريخي
ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه التاريخي

تعادل بايرن ميونيخ البطل مع مستضيفه فرايبورغ بنتيجة 2-2، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الألماني.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبافاري في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 40 في الدوري هذا الموسم، ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة غيرد مولر، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالبوندسليغا.

وكان أسطورة بايرن يحمل الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد عندما سجل 40 هدفاً موسم (1871-1872).

وعادل مانويل غولد لصاحب الضيافة بعد 3 دقائق.

لكن ليروي ساني منح البافاري هدف التقدم مطلع الشوط الثاني (53).

ونجح كريستيان غونتر في معادلة النتيجة في الدقيقة 81.

بهذا التعادل، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

كلمات دالة:بايرن ميونيخفرايبورغروبرت ليفاندوفسكيالدوري الألمانيليروي ساني

Via SyndiGate.info


LINKonLINE   © 2021

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...