بايرن ميونيخ يتغلب على دورتموند في مباراة مثيرة

حسم بايرن ميونيخ مواجهة الكلاسيكير لصالحه بفوزه على مستضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني.

بهذا الفوز انتزع بايرن الصدارة بعدما كان يتشاركها مع دورتموند، إذ دخل الفريقان المباراة برصيد 15 نقطة لكل منهما من 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

وفي تدخل من قبل النجم يوشوا كيميش تعرض الظهير الأيمن لإصابة في الركبة خرج من المباراة ليثير الشكوك حول جدية إصابته.

مع نهاية الشوط الأول نجح ماركو رويس في تسجيل الهدف الأول لدورتموند.

لكن فرحة صاحب الضيافة لم تدم طويلاً إذ تمكن ديفيد آلابا من تعديل النتيجة لبايرن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني أحرز بايرن هدف التقدم سريعاً عبر نجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي.

في الدقيقة 80 سجل البديل ليروي ساني الهدف الثالث للبافاري، قبل 3 دقائق فقط من تقليص إيرلينغ هالاند النتيجة لصاحب الأرض بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة ذكية من تحت الحارس العملاق مانويل نوير.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بالتالي إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما هبط دورتموند للمركز الثالث برصيد 15 نقطة خلف بايرن ولايبتزيغ الثاني.