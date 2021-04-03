بايرن ميونيخ يتغلب على لايبتزيغ بصعوبة

حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على مستضيفه لايبتزيغ بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول آرينا لحساب المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

أتى الهدف الوحيد عبر ليون غوريتسكا في الدقيقة 38 من صناعة توماس مولر.

هذا الفوز يقرب بايرن ميونيخ عملياً من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، حيث ارتفع رصيده إلى نقطة 64 نقطة، وبات الفارق بينه وبين لايبتزيغ الوصيف 7 نقاط مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.

وكان العملاق البافاري قد دخل المباراة وهو منقوص من روبرت ليفاندوفسكي، بعدما تعرض البولندي لإصابة في التوقف الدولي الأخير مع منتخب بولندا.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ يوم الأربعاء غريمه باريس سان جيرمان على ملعب آليانز آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر في وقت سابق أمام آينتراخت فرانكفورت لحساب نفس المرحلة، ليصبح في المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع ويصبح تأهله للدوري الأبطال صعباً.