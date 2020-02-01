بايرن ميونيخ يتغلب على ماينتس ويعتلي صدارة البوندسليغا

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته، وحقق فوزاً سهلاً على مستضيفه ماينتس بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أوبل آرينا في إطار المرحلة العشرين من الدوري الألماني.

كانت البداية سريعة من البافاري ليتمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 8 عبر نجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يعزز توماس مولر النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 14.

ووقع تياغو آلكانتارا على ثالث وأجمل أهداف بايرن في الدقيقة 26، بينما أتى هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر سينت خوستي.

وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لفريق المدرب هانزي فليك منذ العودة من العطلة الشتوية وبداية الدور الثاني.

أهمية الفوز تكمن في أنه منح بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بصورة مؤقتة إلى حين خوض لايبتزيغ مباراته مع بوروسيا مونشنغلادباخ، إذ أصبح لدى حامل اللقب 42 نقطة.

في الوقت نفسه، واصل ماينتس معاناته الكبيرة هذا الموسم واستقر في المرتبة الخامسة عشر برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للهبوط إلى الدرجة الثانية.