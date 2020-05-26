بايرن ميونيخ يتفوق على دورتموند ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ الفوز على مستضيفه بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على ملعب سيغنال إيدونا بارك ليحسم "دير كلاسيكير" المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من جانب دورتموند وخطورة على مرمى الحارس مانويل نوير.

وكاد إيرلينغ هالاند أن يفتتح التسجيل في الدقائق الأول بعد أن نجح في تسديد كرة بين قدمي نوير، لكن جيروم بواتنيغ أنقذها من على خط المرمى.

لم تدم سيطرة صاحب الأرض طويلاً، إذ عادت السيطرة لبايرن ميونيخ الذي بدأ في شن غاراته والتي – رغم خطورتها – شكلت خطورة كبيرة على مرمى رومان بوركي.

ومن تسديدة ذكية عن طريق يوشوا كيميتش في الدقيقة 43، نفذ الدولي الألماني كرة ساقطة فوق بوركي معلناً عن هدف اللقاء الوحيد.

وأصبح كيميتش أكثر من يسجل أهدافاً للبافاري في الموسم من خارج منطقة الجزاء بواقع 3 أهداف.

في الشوط الثاني، استمرت سيطرة بايرن ميونيخ ومحاولاته للتسجيل، لكن دون أي خطورة حقيقية ليأخذ دورتموند دوره في اللقاء.

وكاد هالاند أن يدرك التعادل لكن تسديدته لمست بواتينغ وتحولت إلى ركنية.

حاول بايرن بعدها الاعتماد على الأطراف ولولا كينغزلي كومان لربما تحولت هذه الفرص لأهداف، إذ كانت تمريراته العرضية أقل دقة.

زادت فرص أصحاب الأرض مع مرور الوقت لكنها لم تشكل خطورة حقيقية عدا تسديدة محمود داوود التي أنقذها نوير ببراعة.

فوز بايرن ميونيخ جعله يبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند، إذ يمتلك 63 نقطة بينما توقف رصيد أسود فيستيفال عند 57 نقطة في المركز الثاني.