بايرن ميونيخ يتفوق على يونيون برلين بثنائية نظيفة

حقق بايرن ميونيخ فوزاً مهماً على مستضيفه يونيون برلين بهدفين مقابل لا شيء في أولى مبارياته بعد العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني والأولى بعد شهرين من الغياب.

في الشوط الأول عانى بايرن أمام قوة أصحاب الأرض رغم كونهم يلعبون كبقية الأندية بدون جمهور.

وفي الدقيقة الأربعين، تعرض ليون غوريتسكا لعرقلة داخل منطقة الجزاء عن طريق نيفين سوبوتيتش.

وتولى هداف الفريق ومهاجمه روبرت ليفاندوفسكي مهمة تنفيذ ركلة الجزاء، ليسددها بنجاح معلناً تقدم بايرن بالهدف الأول.

وحرم الضيوف من الهدف الثاني الذي سجله توماس مولر بعدما ألغي بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو والتأكد من صحته.

وفي الشوط الثاني، لم تختلف المباراة كثيراً، سوى أن محاولات بايرن ميونخ على المرمى زادت مقارنة بالنصف الأول.

وفي الدقيقة 80، نجح بينجامان بافار في تسجيل الهدف الثاني منهياً المباراة تماماً لصالح بايرن ميونيخ بـ 3 نقاط هامة.

بهذا الانتصار، عزز الفريق البافاري صدارته للدوري الألماني حيث رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.