بايرن ميونيخ يتمنى ضم تير شتيغين

يتمنى بايرن ميونيخ أن تفشل المفاوضات بين الحارس مارك أندريه تير شتيغين وبرشلونة من أجل الانقضاض عليه ليكون خليفة للأسطورة مانويل نوير.

وتعطلت مفاوضات تجديد عقد تير شتيغين مؤخراً مع البارسا، علماً بأن الدولي الألماني لا يمانع البقاء في كتالونيا، إلا أنه يرغب بزيادة أجره.

في المقابل، يبدو مصير نوير مجهولاً مع النادي البافاري علماً بأن عقده ينتهي صيف عام 2021، إلا أن سعي الإدارة لاستقدام حارس جديد قد تدفع الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا للرحيل.

يذكر أن تقاريراً أخرى شددت على أن نوير لا يرغب بمغادرة بايرن ميونيخ ولا يفكر مطلقاً بالرحيل عن ألمانيا.