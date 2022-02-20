بايرن ميونيخ يتواصل مع مينديش من أجل رونالدو

بدأ بايرن ميونيخ بالتواصل مع جورجي مينديش وكيل أعمال النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأكدت تقارير بريطانية خلال الساعات الماضية أن النادي الإنجليزي لن يقف في وجه النجم المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً إذا ما أراد الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وينوي "صاروخ ماديرا" مغادرة ملعب أولد ترافورد بحال عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقالت بيلد أن بايرن اتصل بمينديش من أجل إعلامه باهتمام القائمين على النادي بخدمات رونالدو.

ويتابع مسؤولو البافاري تطورات وضعية اللاعب مع يونايتد.

يذكر أن نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق سجل 15 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى خلال 28 مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن.