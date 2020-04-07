بايرن ميونيخ يجدد عقد توماس مولر

أعلن بايرن ميونيخ عن تمديد عقد مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الـ 30 عاماً مع الفريق الذي حل فيه عام 2000.

وقال بايرن في بيان: "يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة، وبعد محادثات بناءة وإيجابية اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2023.

"جاء مولر من بافاريا العليا الى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي إس في بال" في سن العاشرة. شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن وكان عنصراً دائماً في الفريق المحترف منذ عام 2009".

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.

من جانبه، كشف مولر أن "الجانبين وقعا (العقد الجديد) بشعور جيد حقاً"، وصرح :" أثق أنه بمجرد معاودتنا اللعب مرة أخرى (في إشارة إلى التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد)، سنواصل نجاحنا الكبير، وهذا ما يحفزني، وبالنسبة لي كان التمديد مع بايرن الأولوية، وشعور النادي كان متبادلاً.

"هذا النادي ليس مجرد رب عمل قديم بالنسبة لي، إنه شغفي، أنا سعيد لأني سأبقى هنا لمدة عامين إضافيين، وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".