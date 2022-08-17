بايرن ميونيخ يحدد سعر جمال موسيالا

يتمسك بايرن ميونيخ بنجمه الصاعد جمال موسيالا رغم اهتمام عدة أندية من عمالقة أوروبا بخدماته وفقاً لتقرير نشره موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي اليوم الأربعاء.

وأثبت نجم خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً علو كعبه رغم صغر سنه وبات لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق البافاري تحت إشراف المدير الفني يوليان ناغلسمان.

ولفتت المستويات التي واظب اللاعب على تقديمها الأنظار مما دفع بايرن للتحرك سريعاً من أجل تأمين بقاء موهبته اليافعة في ملعب آليانز آرينا لأطول فترةٍ ممكنة.

ويرتبط اللاعب المولود في ألمانيا من أب نيجيري وأم ألمانية بعقدٍ مع حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) يمتد حتى صيف عام 2026.

ما هي قيمة موسيالا الحالية؟

ولن يسمح بايرن ميونيخ للاعب بالرحيل إلا بحال وصول عرضٍ بقيمة 126 مليون جنيه استرليني ليصبح أحد أغلى الموهبة الشابة في العالم.