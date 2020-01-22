بايرن ميونيخ يحسم صفقة مدافع ريال مدريد

اقترب ألفارو أودريوزولا، مدافع ريال مدريد، من الانتقال إلى بايرن ميونيخ، خلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية، بعد غيابه عن تدريبات فريقه بإذن رسمي للتفاوض.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، الثلاثاء، أن أودريوزولا سيلعب للبافاري حتى نهاية الموسم، مع وضع بند خيار الشراء في صيف 2020.

ولم يشارك الظهير الأيمن بانتظام هذا الموسم مع ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، لذلك طالب إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل من أجل اللعب أكثر.

يذكر أن هانز فليك، مدرب بايرن، أراد أولاً الحصول على خدمات نيلسون سميدو ظهير برشلونة، لكن النادي الكتالوني رفض إتمام الصفقة ليتجه بايرن إلى مدافع ريال.