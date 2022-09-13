بايرن ميونيخ يحقق فوزاً صعباً على برشلونة بهدفين دون رد

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه برشلونة الإسباني بهدفين دون رد في لقاء القمة الذي جمعهما على ملعب آليانز آرينا اليوم الثلاثاء لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قدم البارسا أداءً استثنائياً في الشوط الأول، أحرج خلاله العملاق البافاري، وتناوب البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا في إهدار الفرص الخطيرة وسط تألق من الحارس المخضرم مانويل نوير.

لكن بايرن انتفض مع بداية الشوط الثاني وافتتح التسجيل عن طريق الفرنسي لوكاس هيرنانديز بعد 5 دقائق على البداية.

وأضاف الألماني ليروي ساني الهدف الثاني للبافاريين بعد ذلك بـ 4 دقائق مؤكداً تفوق فريقه.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0.

بايرن ميونيخ يحلق في صدارة المجموعة

رفع بايرن رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إنتر ثالث الترتيب.