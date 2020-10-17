بايرن ميونيخ يحقق فوزاً كبيراً على آرمينيا بيليفيلد

عاد بايرن ميونيخ إلى انتصاراته الكبيرة وسحق مستضيفه آرمينيا بيليفيلد بأربعة أهداف لهدف على ملعب شويكو آرينا لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الألماني.

جاء الهدف الأول عبر توماس مولر في الدقيقة 8، ثم أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و45.

وعاد مولر لتسجيل الرابع في الدقيقة 51، فيما أحرز ريتسو دوان هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 76 طرد كورنتين توليسو نجم البافاري بطاقة حمراء، إلا أن ذلك لم يؤثر على فريقه.

ورفع هذا الانتصار رصيد بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني متفوقاً على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف وبفارق نقطة عن لايبتزيغ المتصدر.

أما آرمينيا بيليفيلد وعلى الرغم من بدايته الموفقة بالفوز والتعادل في أول مباراتين، لكنه الآن بات يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 4 نقاط.