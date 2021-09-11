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بايرن ميونيخ يحقق فوزاً كبيراً على لايبتزيغ

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:48
لاعبو بايرن يحتفلون بهدف تشوبو موتينغ (وسط)
لاعبو بايرن يحتفلون بهدف تشوبو موتينغ (وسط)

حقق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على مستضيفه لايبتزيغ بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب ريد بول آرينا لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الألماني.

سجل للفريق البافاري كلٌ من روبرت ليفاندوفسكي (12 من ركلة جزاء)، وجمال موسيالا (47)، وليروي ساني (54)، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (90).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع كونراد لايمر في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني وذلك من 4 مباريات بفارق نقطتين عن فولفسبورغ صاحب الصدارة.

أما لايبتزيغ فبقي رصيده ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر لتستمر بدايته الصعبة للموسم الجديد.

كلمات دالة:بايرن ميونيخلايبتزيغالدوري الألمانيروبرت ليفاندوفسكيجمال موسيالا

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