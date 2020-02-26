بايرن ميونيخ يخسر ليفاندوفسكي شهراً بداعي الإصابة

سيغيب مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، بداعي الإصابة التي ألمت به في مباراة الذهاب.

وأعلن النادي البافاري عبر حسابه على "تويتر" أن هدافه سيغيب عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع، لإصابته في الركبة.

وجاء نص التغريدة المقتضبة على النحو الآتي: "سيغيب ليفاندوفسكي أربعة أسابيع لإصابته في الركبة في مباراة الأمس أمام تشيلسي".

وساهم الدولي البولندي في الفوز العريض الذي حققه البافاري على حساب مستضيفه اللندني بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفاً وصنع اثنين آخرين.

وجاءت إصابة ليفاندوفسكي، بالتزامن مع انتكاسة كينغزلي كومان، التي تسببت في استبداله بفيليبي كوتينيو منتصف الشوط الثاني.

لكن كومان كان أوفر حظاً من زميله البولندي، بعدما أظهرت الفحوصات أن إصابته بسيطة، وأنها ستعيقه عن التدريبات لمدة 5 أيام فقط وفقاً للمدير الرياضي حسن صالحميديتش.

وتمثل إصابة صاحب الـ 31 عاماً ضربة موجعة للمدرب هانز فليك، نظراً لتأثيره الكبير في نتائج الفريق البافاري، بفضل أهدافه الـ 39 التي سجلها من مشاركته في 33 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

وبذلك، يكون قد تأكد غياب قائد المنتخب البولندي عن الكثير من المباريات الهامة لبايرن، منها على سبيل المثال المباريات أمام هوفنهايم، وأوغسبورغ، ويونيون برلين، وآينتراخت فرانكفورت في حملة الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، فضلاً عن مواجهة شالكه في ربع نهائي كأس ألمانيا وإياب ثمن نهائي الأبطال أمام تشيلسي.