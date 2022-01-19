بايرن ميونيخ يخطط لبيع ليفاندوفسكي في الصيف إذا رفض التجديد

يخطط بايرن ميونيخ لبيع هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف القادم إذا ما رفض تجديد عقده وفقاً لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية.

وبقي 18 شهراً على عقد الفائز بجائزة "الأفضل" من فيفا مع النادي البافاري.

وعبر صاحب الـ 33 عاماً عن رغبته في الاستمرار في الملاعب على أعلى المستويات لأربعة أعوام قادمة.

ولم يتفق الطرفان حتى الآن على شروط العقد الجديد مما يعني أن مستقبل اللاعب قد يكون بعيداً عن ملعب آليانز آرينا.

وبحال عدم التوصل لاتفاق مناسب بعد نهاية الموسم، ستعمل إدارة بايرن ميونيخ على بيع ليفاندوفسكي بأعلى سعر ممكن حتى يتم استثمار المبلغ في صفقة جديدة.

وارتبط اسم إيرلينغ هالاند مهاجم الغريم بوروسيا دورتموند بالانتقال إلى بايرن مراراً رغم نفي إدارة متصدر البوندسليغا إمكانية إبرام مثل هذه الصفقة.