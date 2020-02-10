بايرن ميونيخ يخطط لخطف فيرمينو بأي طريقة من ليفربول

يستعد بايرن ميونيخ وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية لتقديم عرض ضخم لضم النجم روبرتو فيرمينو من ليفربول الصيف القادم في محاولة لإنعاش تشكيلة بطل ألمانيا.

ومع أنباء اهتمام الريدز بتعزيز خطوطه بعدد من المهاجمين الشبان في أوروبا، قد يكون مكان البرازيلي مهدداً.

وانتشرت شائعات مؤخراً عن اهتمام بطل أوروبا والعالم بالتعاقد مع تيمو فيرنر وكاي هافيرتز نجمي ريد بول لايبتزيغ وباير ليفركوزن.

وقالت الصحيفة أن بايرن يسعى لاستغلال هذا الاهتمام وإعادة بناء تشكيلته للمستقبل، ويضع فيرمينو من بين أهدافه الرئيسية.

وأوضحت الجريدة بأن بطل ألمانيا يتطلع للتعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 80 مليون يورو، وهي قيمة قد ترتفع في حال وافق ليفربول على البيع.

وبالإضافة لفيرمينو، سيكون بايرن ميونيخ على أعتاب التوقيع مع لوروا ساني، نجم مانشستر سيتي، بعد أن تأجلت عملية التوقيع معه الصيف الماضي نظراً لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.