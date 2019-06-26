بايرن ميونيخ يدرس التعاقد مع ديمبيلي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء، عن رغبة بايرن ميونيخ في التوقيع مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، بعد تعثر المفاوضات مع لوروا ساني نجم مانشستر سيتي.

ورفض سيتي بيع الألماني إلى بطل البوندسليغا، لذلك قد يبدأ النادي البافاري في التواصل مباشرة بإدارة البارسا لبحث رأيها في عملية بيع ديمبيلي.

ويريد نيكو كوفاتش مدرب بايرن الحصول على جناح سريع، بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة اشترى الدولي الفرنسي من بوروسيا دورتموند صيف عام 2017 مقابل 110 ملايين يورو، لذلك لن يتنازل عن خدماته بأقل من 100 مليون يورو خلال الفترة القادمة.