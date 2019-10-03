بايرن ميونيخ يدرس ضم كوتينيو بصفة دائمة

يتجه بايرن ميونيخ نحو التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته.

ورحل الدولي البرازيلي عن البارسا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رغبة مستمرة من النادي الكتالوني للتخلص منه.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستوى كوتينيو في الأسابيع الأولى له مع بايرن ترك انطباعاً إيجابياً لدى إدارة النادي الألماني.

وأشارت لاقتناع المدرب نيكو كوفاتش بصانع الألعاب واعتباره أحد العناصر الأساسية لمشروعه.

وفي حال الاستقرار على القرار النهائي بشراء كوتينيو، سيدفع بايرن لبرشلونة 120 مليون يورو الصيف القادم.

يذكر أن الدولي البرازيلي نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 5 مباريات ضمن الدوري الألماني هذا الموسم.