بايرن ميونيخ يذل توتنهام في لندن بسبعة أهداف لاثنين

أذل بايرن ميونيخ الألماني مستضيفه توتنهام الإنجليزي بسبعة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبير لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتصدر البافاري بالتالي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من أول مباراتين، فيما تجمد رصيد سبيرز عند نقطة واحدة.

أنهى هيونغ مين سونغ صمود المتألق مانويل نوير بتسجيل هدف الأسبقية لصاحب الأرض بتسديدة أرضية زاحفة أخذت يد الحارس الألماني لتعانق الشباك في الدقيقة 12، قبل أن يتكفل يوشوا كيميتش بإدراك التعادل لبايرن بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء غالط بها الحارس هوغو لوريس بعد 3 دقائق.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للضيوف بتسديدة مستحيلة من على حدود منطقة الجزاء (45).

وفي غفلة من دفاع توتنهام، سجل المميز سيرج غنابري ثالث ورابع أهداف بايرن في الدقيقتين 53 و55، ثم جاء الدور على هاري كاين لتقليص الفارق من نقطة الجزاء في الدقيقة 61.

وفي الوقت الذي واصل فيه نوير تألقه أمام فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، تلقى غنابري تمريرة طولية انفرد إثرها بلوريس مسجلاً الثلاثية (هاتريك) والهدف الخامس لبايرن، وسط ذهول وحسرة مشجعي توتنهام، الذين غادروا المدرجات قبل انتهاء الوقت الأصلي بخمس دقائق.

وسجل ليفاندوفسكي السادس في الدقيقة 83، ثم عاد نجم المباراة الأول غنابري بالهدف الشخصي الرابع له والسابع لبطل ألمانيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (88).