بايرن ميونيخ يرصد 75 مليون جنيه لضم فيرمينو

يستعد بايرن ميونيخ للتحرك من أجل التعاقد مع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو الصيف القادم في إطار سعيه لتجديد الدماء.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية، أن النادي البافاري يخطط لإبرام صفقتين من الدوري الإنجليزي الصيف القادم، إذ لا يزال يضع أنظاره على لوروا ساني، نجم مانشستر سيتي، بجانب فيرمينو، الذي يراه المدير الفني هانز فليك الخيار الأمثل لمشاركة روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني يرصد 75 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع الدولي البرازيلي، الذي يعتبر أحد أعمدة الفريق التاريخي للريدز الذي أعاد النادي لمنصات التتويج، ويقترب بشدة من إعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد قرابة 30 عاماً.