بايرن ميونيخ يرغب في الحصول على خدمات ساني

أعرب دامير سمولجان وكيل أعمال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي عن رغبة موكله في العودة إلى الدوري الألماني الموسم القادم، مشيراً في الوقت ذاته لاهتمام بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته.

وأوضح سمولجان لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية أن ساني البالغ من العمر 24 عاماً، كان على مشارف مغادرة ملعب الاتحاد العام الماضي، إلا أن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، عطلت كل شيء.

وعن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع الدولي الألماني، قال وكيل الأعمال: «هذه حقيقة، لدينا الآن تفويض رسمي من ساني، وبإمكاننا إجراء المحادثات، واهتمام بايرن ميونيخ ليس سراً، لكن هناك أندية أخرى في أوروبا تواصلت معنا بالفعل.

«بايرن هو النادي الوحيد في ألمانيا الذي يضعه ساني في مخيلته كخطوة تالية في مسيرته ويرغب في ارتداء قميصه، حيث يرى أنه تتوفر لديه المتطلبات الأساسية لتحقيق حلمه الأكبر المتمثل في الفوز بدوري أبطال أوروبا».