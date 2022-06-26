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بايرن ميونيخ يرفع سعر ليفاندوفسكي

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 12:40
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)

رفع بايرن ميونيخ مطالبه من أجل التخلي عن خدماته هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المطلوب بشدة من قبل برشلونة الذي يعاني من صعوبات اقتصادية.

وكشفت شبكة "سكاي" الألمانية أن بطل البوندسليغا لن يستغني عن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بأقل من 60 مليون يورو (52 مليون جنيه استرليني).

وتقدم البارسا بعرضٍ مؤخراً قيمته 40 مليون يورو (34.4 مليون جنيه)، لكن النادي البافاري أصر على أن مهاجمه ليس للبيع.

ويمتد عقد "ليفا" مع بايرن حتى صيف عام 2023، وقد كشف القائمون على النادي أنه لن يجدد الاتفاق لفترة إضافية.

ويحلم ليفاندوفسكي بارتداء قميص برشلونة الذي يرغب بدوره في ضم المهاجم الفذ المعروف بحسه التهديفي الاستثنائي.

يذكر أن البولندي زار الشباك 50 مرة خلال 46 مباراة مع بايرن ميونيخ بجميع المسابقات الموسم الماضي.

روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:روبرت ليفاندوفسكيبايرن ميونيخبرشلونة

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