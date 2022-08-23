بايرن ميونيخ يريد استعارة دي يونغ من برشلونة

في تطور جديد يخص مستقبل النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ ، قال الصحفي جيرارد مورينو اليوم الثلاثاء أن لاعب خط وسط برشلونة بات مطلوباً من قبل بايرن ميونيخ لكن على سبيل الإعارة.

ويطمح النادي الألماني في الحصول على صاحب الـ 25 عاماً بنفس الطريقة التي أمن بها خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو موسم 2019-2020.

برشلونة يفضل التخلي عن دي يونغ

وما زال مصير الهولندي مع البارسا معلقاً في ظل رغبة النادي ببيعه والحصول على أكبر قيمة مادية ممكنة، إضافة للتخلص من أجوره المرتفعة.

وسيسهل هذا الرحيل من مسألة تسجيل التعاقدات الجديدة التي أبرمها برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ورغم كل هذه المساعي، إلا أن دي يونغ يشعر بالاستقرار في ملعب سبوتيفاي كامب ناو ولا يرغب بالرحيل، بعدما رفض فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة.

وكشفت تقارير سابقة عن عدم ممانعة نجم أياكس السابق في ارتداء قميص بايرن ميونيخ كونه سيتمكن معه من المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وستكشف الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي عما سيحصل مع النجم الهولندي.