بايرن ميونيخ يستبعد التعاقد مع هالاند في 2022

أكد كارل هاينتز رومينيغيه المدير التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ صعوبة تعاقد النادي مع إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند صيف العام القادم.

وشدد نجم كرة القدم السابق أن بقاء الهداف النرويجي الصاعد في الدوري الألماني سيكون صعباً، في إشارة إلى صعوبة تمسك بوروسيا دورتموند به لما بعد نهاية الموسم الجاري.

وأدى المستوى الاستثنائي الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى لفت أنظار عمالقة أوروبا التي باتت تتسارع في سعيها للتعاقد معه.

وسيتم تفعيل بندٍ خاص في عقد اللاعب صيف عام 2022 يسمح لأي فريق بشرائه مقابل 75 مليون يورو فقط مقابل الـ 175 مليون يورو التي طالب بها دورتموند هذا الصيف.

ماذا قال رومينيغيه عن هالاند ؟

وقال رومينيغيه: "أخشى أن هالاند لن يستمر في الدوري الألماني، الأرقام التي يتم تداولها حالياً تظهر مدى صعوبة إبقائه في ألمانيا، أفترض أن مستقبله في مكان آخر."

يذكر أن اسم المهاجم ارتبط بريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ خلال الأشهر الماضية.