بايرن ميونيخ يستعلم من برشلونة عن سعر ديست

استعلم بايرن ميونيخ من برشلونة عن سعر الظهير الأيمن سيرجينيو ديست رغبة منه في استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وادعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الألماني يبحث عن لاعب يشغل الجانب الأيمن، علماً بأن هذا المركز يشغله حالياً الفرنسي بينجامان بافار.

وأثار الدولي الأميركي فضول البافاري منذ أيامه في أياكس امستردام، علماً بأن البارسا تعاقد مع صاحب العشرين ربيعاً في أكتوبر من عام 2020 مقابل 21 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو أخرى على شكل مكافآت.

ما هي قيمة الشرط الجزائي في عقد ديست ؟

ويمتد العقد لخمسة مواسم بشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وخاض النجم الشاب 11 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية سجل خلالها هدفاً وحيداً.