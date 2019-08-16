بايرن ميونيخ يستهل الموسم الجديد بتعادل مخيب

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعته بضيفه هيرتا برلين ضمن المرحلة الأولى من الدوري الألماني.

وخاض المدرب نيكو كوفاتش المواجهة بالعناصر الأساسية، حيث شارك الحارس مانويل نوير، ومن أمامه رباعي دفاعي ديفيد آلابا، ونيكولاس زوله، وبينجامان بافار ويوشوا كيميتش.

وبخط الوسط ظهر العائد من الإصابة كورينتين توليسو بجوار تياغو آلكانتارا وتوماس مولر، وبالهجوم كينغزلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي وسيرجي غنابري.

وعلى دكة البدلاء تواجدت بعض الأسماء الكبيرة مثل جيروم بواتينغ ولوكاس هيرنانديز، بينما خرج الوافد الجديد إيفان بيريشيتش من القائمة بالكامل.

البداية كانت متوقعة بهدف من ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، ليصبح أول لاعب يسجل في المرحلة الأولى من الدوري الألماني بخمس نسخ متتالية.

الرد جاء مباغتاً من الضيوف بهدف التعادل عن طريق دودي لوكيباكيو في الدقيقة 36، ليضع أصحاب الأرض في ورطة.

3 دقائق فقط ونجح ماركو غرويتش المعار من ليفربول في إضافة الهدف الثاني لصالح هيرتا برلين.

وعاد ليفاندوفسكي عاد مرة أخرى بالشوط الثاني ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 60، ليصحح أوضاع البافاري على أرضه ووسط جماهيره، بالاستفادة من تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية لاحتساب الركلة.

وسيطر بايرن بشكل كبير على الشوط الثاني، وكان على وشك التسجيل من فرصة سانحة لتوليسو داخل منطقة الجزاء، لكن الفرنسي أضاعها بغرابة.

ووضع التعادل البافاري في صدارة الدوري الألماني مؤقتاً، بانتظار باقي مباريات المرحلة الأولى من المسابقة.