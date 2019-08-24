بايرن ميونيخ يسحق شالكه بثلاثية ليفاندوفسكي

اكتسح بايرن ميونيخ مستضيفه شالكه بثلاثية نظيفة على ملعب فيلتينز آرينا لحساب المرحلة الثانية من الدوري الألماني.

من هجمة منظمة، نجح بايرن في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 تولى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي تسديدها.

وبعد مرور 5 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، عاد المتألق ليفاندوفسكي للتسجيل.

وفي الدقيقة 75 أكمل البولندي الثلاثية (هاتريك).

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، ليحقق بايرن ميونيخ انتصاره الأول في الموسم الجديد بعد خسارة لقب السوبر الألماني أمام دورتموند وتعادله في مواجهة الدوري الافتتاحية مع هيرتا برلين.