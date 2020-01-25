بايرن ميونيخ يسحق شالكه بخماسية نظيفة

سحق بايرن ميونيخ ضيفه شالكه بالفوز عليه بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا السبت في إطار المرحلة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

وعلى الرغم من أن شالكه دخل أول دقائق المباراة بضغط عالٍ ومحاولات خطيرة على مرمى مانويل نوير، إلا أن الأمر لم يستمر طويلًا وهيمن البافاري على المجريات بجميع الاتجاهات.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة السادسة بعد خطأ فادح من الحارس ماركوس شوبرت، وبعدها أحرز بايرن هدفين، لكن تقنية الفيديو ألغتهما بداعي التسلل.

ثم أتى توماس مولر وأحرز هدفاً في اللحظة الأخيرة للشوط الأول مما منح بايرن أفضلية ملحوظة في الشوط الثاني، والذي استسلم فيه الأزرق الملكي بصورة كاملة في مقابل طوفان هجمات من كتيبة هانزي فليك.

ليون غورتيسكا وضع الهدف الثالث بصورة أكثر من رائعة في الدقيقة 50، قبل أن يضع تياغو آلكانتارا الرابع في الدقيقة 58، ويُنهي غنابري الخماسية بهدف في الدقيقة 89..

هدف غورتيسكا جعل بايرن يكون قد سجل له 14 لاعباً مختلفاً حتى الآن هذا الموسم، أكثر من أي فريق في البطولة الألمانية.

هذا إلى جانب أن إجمالي ما سجله بايرن بعد 19 مباراة بات 55 هدفاً، وهو أفضل سجل تهديفي منذ عام 1984، عندما سجل فيردر بريمن 57 هدفاً خلال 19 مباراة.

الانتصار مع تعثر لايبتزيغ قبل المباراة بعد الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين جعل حامل اللقب يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة ليكون الفارق بينه وبين المتصدر نقطة وحيدة فقط.

في الوقت نفسه تجمد رصيد شالكه عند النقطة 33 في المركز الخامس وقد يتراجع حال فاز باير ليفركوزن في مباراته مساء الأحد.