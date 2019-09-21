بايرن ميونيخ يسحق كولن برباعية نظيفة

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليعادل رقماً قياسياً منذ 51 عاما إذ سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه كولن 4-0 ضمن الدوري الألماني.

وأحرز البولندي أول هدفين، وبعد طرد كينغزلي إيتسبوي لاعب كولن، نفذ فيليبي كوتينيو ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-0 قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بتسديدة منخفضة.

ورفع ليفاندوفسكي، الفائز بلقب هداف الدوري في أربع من آخر ستة مواسم، رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات ليعادل رقم بيتر ماير لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ القياسي في موسم 1967-1968.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الانتصار إلى 11 نقطة في المركز الثاني.