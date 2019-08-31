بايرن ميونيخ يسحق ماينتز بسداسية لهدف

حقق بايرن ميونيخ الفوز على ضيفه ماينتز بست أهداف لهدف على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

تقدم الضيوف في الدقيقة السادسة عبر جان بول بويتوس.

وعادل صاحب الضيافة النتيجة في الدقيقة 36 عن طريق بينجامان بافار وبصناعة من إيفان بيريشيتش.

وقبل انتهاء الشوط الأول، سجل ديفيد آلابا الهدف الثاني لبايرن من ركلة ثابتة أودعها ببراعة في مرمى الضيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل بريشيتش نفسه الهدف الثالث بعرضية من بافار حولها برأسه هدفاً ثالثاً.

وفي الدقيقة 64، أضاف كينغزلي كومان الهدف الرابع من ركنية نفذها يوشوا كيميتش، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 78 بتصويبة صاروخية، ومن بعده جاء الهدف السادس عن طريق ألفونسو ديفيز بعد 3 دقائق.

بهذه النتيجة، وصل بايرن ميونيخ للنقطة السابعة والمركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني مؤقتاً.