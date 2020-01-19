بايرن ميونيخ يسحق هيرتا برلين برباعيةٍ نظيفة

افتتح بايرن ميونيخ مبارياته في الدور الثاني من الدوري الألماني بانتصار كاسح على مستضيفه هيرتا برلين برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

ويُعاني البافاري من شبح الإصابات في الآونة الأخيرة، حيث يفتقد أغلب نجومه مثل سيرج غنابري ولوكاس هيرنانديز وكينغزلي كومان وغيرهم، لكن هذا لم يؤثر بالسلب على فريق المدرب هانز فليك.

ويعد هيرتا أحد أفضل الفرق الواعدة في البوندسليغا حالياً بالأخص بعد وصول يورغن كلينسمان إلى القيادة الفنية، إلا أن الأداء الذي ظهر به أمام حامل اللقب لم يكن على المستوى المأمول أو المتوقع.

وعلى الرغم من أن الشوط الأول اتسم بالندية بين الطرفين وتبادل الاستحواذ وانتهى بالتعادل السلبي، إلا أن بايرن استفاق وهيمن على مجريات الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل بوضوح.

افتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي هدفاً آخر ألغاه الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو، لكن "ليفا" عاد من جديد وأحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ثم سجل تياغو آلكانتارا هدفاً مميزاً في الدقيقة 76 بتسديدة مثالية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم إيفان بيريشيتش الرباعية برأسية مميزة في الدقيقة 82.

يعد هذا الانتصار مهماً للغاية بالنسبة لبايرن ميونيخ بعد هزيمة بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني من شالكه، ليخطف البافاري الوصافة بالوصول إلى النقطة رقم 36 ويبقي على فارق النقاط الأربع مع لايبتزيغ المتصدر.