بايرن ميونيخ يصل الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

وصلت أمس بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020.

ويبدأ النادي البافاري مشواره في البطولة غداً الاثنين بمواجهة الأهلي المصري في نصف النهائي.

وفور الوصول للمطار، أجرى أعضاء البعثة فحوصات فيروس كورونا وتوجهوا بعدها على الفور لمقار إقامتهم، وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها خلال البطولة، والتي تقتضي إجراء فحوصات دورية للتأكد من الخلو من الفيروس والتواجد ضمن حيز آمن طوال فترة المسابقات فيما يعرف باسم «الفقاعة الطبية».

وحرص عدد من جماهير النادي البافاري على استقبال بعثة الفريق بالهتافات واللافتات التشجيعية.

وكانت طائرة بايرن ميونيخ المتجهة إلى قطر قد أقلعت متأخرة سبع ساعات من الأراضي الألمانية بسبب عدم حصولها على تصريح المغادرة، بعد تأخر بعثة الفريق البافاري 30 ثانية فقط، ما أدى إلى منع الطائرة من الإقلاع عملاً ببروتوكول حظر الطيران الليلي في مطار برلين.

وقال النادي في بيان رسمي: «تأخر سفر بايرن ميونيخ إلى الدوحة بعد مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني، وذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية، لأكثر من 7 ساعات بسبب رفض الإذن بدخول برلين كما هو مخطط للرحلة».

وأضاف النادي في بيانه: «لم يُسمح لأبطال الأرقام القياسية الألمانية بالإقلاع إلا في الساعة 7 صباحًا. وكان لا بد من تبادل طاقم الطائرة، ولهذا كان على الطائرة أن تهبط مؤقتاً في ميونيخ. ومن هناك أقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9.15 صباحاً».

ويواجه بايرن في نصف النهائي غريمه الأهلي الذي تأهل على حساب الدحيل لهذا الدور، وذلك على ملعب أحمد بن علي.

وقبل السفر كان الفريق البافاري قد فاز على هيرتا برلين بهدف نظيف سجله كينغزلي كومان لحساب المرحلة العشرين من البوندسليغا، ورفع رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة.

ويبحث فريق المدرب هانزي فليك عن اللقب السادس له بعد تحقيق خمسة ألقاب في موسم واحد (البوندسليغا، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

وسيبدأ البافاري تحدياً جديداً غداً الاثنين لتحقيق اللقب السادس وهو نفس عدد الألقاب التي حققها برشلونة في 2013.

ولا شك أن بايرن يبقى المرشح الأول لنيل اللقب كون الفرق الأوروبية الأكثر تتويجاً وسيطرة على البطولة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك بالنظر إلى نجوم الفريق الذين يمتلكهم الباحث عن سداسية الموسم.