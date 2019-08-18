بايرن ميونيخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

توصل بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع برشلونة لاتفاق يقضي بضم فيليبي كوتينيو لاعب خط الوسط لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن التعاقد مع الدولي البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً لإذاعة "زد دي إف" الجمعة عقب التعادل مع هيرتا برلين 2-2 في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني.

يذكر أن كوتينيو عانى لإثبات نفسه مع البارسا منذ الانضمام إليه مطلع عام 2018، مما دفع النادي الألماني لضمه سعياً من إدارته لتدارك نقاط ضعف الفريق وتوفير خيارات هجومية إضافية للمدرب نيكو كوفاتش.