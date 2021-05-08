بايرن ميونيخ يظفر بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد مستفيداً من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبتزيغ 3-2 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

ويتصدر بايرن الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبتزيغ قبل مرحلتين على نهاية الموسم.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين حيث جاء لقبه الأول في عام 1932 ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليغا في موسم 1963-1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البطولة تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي، لكنه سيرحل عن منصبه نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالحميديتش، وسط تكهنات حول توليه تدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق في 2013.

وتضمنت إنجازات بايرن في العقد الماضي أيضاً الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.