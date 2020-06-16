بايرن ميونيخ يظفر بلقب بالدوري الألماني

حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بعد الفوز على مستضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب فيسير شتاديون في إطار المرحلة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.

الانتصار جعل بايرن ميونيخ يحافظ على لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي، في رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة الألمانية، فمنذ موسم 2012-2013، لم يستطع أي منافس خطف اللقب من إقليم بافاريا.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 43، ليمنح كتيبة المدرب هانسي فليك أفضلية في مباراة كانت صعبة إلى حد ما لقتال بريمن على أي نقطة تساعده في الاستمرار بالبوندسليغا.

شهدت المباراة أيضاً رقماً قياسياً جديداً آخر سُجل باسم الظهير الأيسر للعملاق البافاري، ألفونسو ديفيس، الذي ركض بسرعة 36.51 كم/الساعة ليصبح أسرع لاعب في البوندسليغا منذ بدء جمع هذه البيانات في 2013-2014.

وصعّب ديفيس الذي حقق رقماً قياسياً فريداً من نوعه كثيراً من مهمة فريقه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أعقاب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 79، لكن استبسال كتيبة فليك حسم المباراة لصالحها رغم محاولات بريمن المستميتة للتعديل.

فوز بايرن جعل رصيده يرتفع ليصبح 76 نقطة بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن الوصيف بوروسيا دورتموند، الذي سيستقبل ماينتس الأربعاء، في مباراة لم تعد لها قيمة كبيرة سوى رغبة كتيبة لوسيان فافر في الحفاظ على مركزها الثاني.

في الوقت نفسه فإن أمور بريمن ازدادت صعوبة، حيث تجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز قبل الأخير المؤدي إلى الهبوط، وبات في حاجة إلى مساعدة لايبتزيغ له بالتغلب غداً على منافسه فورتونا دوسلدورف، الذي يتساوى معه في النقاط - أفضلية الأهداف لدوسلدورف - ، في سبيل استمرار أمله بحصد المركز السادس عشر المؤهل لملحق الصعود مع ثالث الدرجة الثانية.

ولحساب نفس المرحلة، تأكد هبوط باديربورن إلى الدرجة الثانية بعد موسم وحيد من عودته للبوندسليغا، وذلك بعد هزيمته على يد أونيون برلين بهدف نظيف، ليضمن النادي العاصمي حديث العهد استمراره في البطولة لعام آخر.

كما فاز فرايبورغ على هيرتا برلين بهدفين نظيفين، ليضع الأول قدماً في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي بوصوله للنقطة 45 واحتلاله المركز السابع، بينما تجمد رصيد كتيبة المدرب برونو لاباديا عند النقطة 38 في المركز الحادي عشر.