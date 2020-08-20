بايرن ميونيخ يعادل إنجاز ميلان في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات عن وصول بايرن ميونيخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلاً إنجاز ميلان الذي وصل للنهائي بنفس عدد مرات البافاري، فيما صعد ريال مدريد للمباراة النهائية 16 مرة.

وأشارت الشبكة أن بايرن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 مرة، وميلان بـ 7 ألقاب، وليفربول بـ 6 ألقاب.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيلاقي باريس سان جيرمان في نهائي نسخة هذا الموسم الأحد القادم.