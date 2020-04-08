بايرن ميونيخ يعاقب بواتينغ

في الوقت الذي التزم فيه جميع لاعبي بايرن ميونيخ بقواعد الحجر الصحي حيث اكتفوا بالتدريبات الفردية، خرق المدافع جيروم بواتينغ القواعد بعد أن قرر عدم الالتزام بالحجر المنزلي، بسبب طفله المريض ليمار، بالقرب من مدينة لايبتزيغ، لأن الطفل لم يكن على ما يرام، حيث وقع الحادث خلال عودته إلى ميونيخ.

وقال النادي في بيانه: «المدافع جيروم بواتينج، غادر منزله أمس، دون موافقة النادي، وبذلك خالف قرارات الاتحاد الألماني»، لهذا فرض النادي البافاري غرامة مالية على مدافعه الدولي السابق، بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف النادي أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونيخ.

وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.