بايرن ميونيخ يعتلي صدارة البوندسليغا بفوزه على باديربورن

استحوذ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني، بانتصار درامي حققه خارج القواعد على حساب باديربورن، في المباراة التي جمعتهما بينتيلير آرينا، وانتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 3-2، ضمن المرحلة السادسة.

افتتح الشاب سيرج غنابري التسجيل بعد مضي 15 دقيقة فقط على البداية، قبل أن يُضاعف الوافد الجديد من برشلونة فيليبي كوتينيو النتيجة لحامل اللقب مع بداية الشوط الثاني.

أخذت المباراة منحنى آخر بعد دخول أصحاب الأرض أجواء المباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عن طريق كاي بروغر، ليرد عليه الهداف روبرت ليفاندوفسكي بثالث أهداف الضيوف قبل نهاية المباراة بعشرة دقائق.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المواجهة في طريقها للانتهاء بهذه النتيجة، تمكن باديربورن من تقليص الفارق مرة أخرى بهدف جاميليو كولينز قبل النهاية بخمسة دقائق.

وظلت المباراة مُعلقة إلى أن أطلق الحكم صافرته، معلناً فوز بايرن ميونيخ ليقفز إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن لايبتزيغ بعد سقوطه المفاجىء على ملعبه أمام شالكه بنتيجة 1-3.

فيما تجمد رصيد باديربورن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.