بايرن ميونيخ يعرض آلابا للحصول على ساني

يحاول بايرن ميونيخ بذل كل ما لديه من أجل التعاقد مع ليروى ساني جناح مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جناح سيتي كان من الأهداف الرئيسية للبافاري الصيف الماضي، لكن تعرضه لإصابة قوية بداية الموسم، تسببت في تعطل المفاوضات لوقت آخر.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن قيام بايرن بعرض ظهيره الأيسر ديفيد آلابا، في صفقة تبادلية لإقناع سيتي بالتخلي على خدمات ساني.

ويطمح بايرن ميونيخ لاستغلال تعطل المفاوضات بين سيتي والجناح الألماني حول التوقيع على عقد جديد، مع انتهاء عقده الحالي في يونيو 2021.

على الجانب الآخر، تأتي رغبة آلابا في الرحيل عن بطل البوندسليغا بحثاً عن فرصة جديدة، مناسبة جداً لسيتي الذي يعاني بمركز الظهير الأيسر، لصعوبة الاعتماد على أوليكساندر زينتشينكو وهبوط مستوى بينجامان ميندي.

ومن المتوقع أن يعرض بايرن مقابلاً مادياً إضافياً مع آلابا، لضم ساني الذي يعتبر على رأس الخطة القادمة للنادي الألماني لإعادة ترتيب صفوفه استعداداً للموسم الجديد.