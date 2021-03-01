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بايرن ميونيخ يعرض 45 مليون يورو لضم كوليبالي

منشور 01 آذار / مارس 2021 - 02:24
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي

قدم بايرن ميونيخ عرضاً بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وفقاً لموقع "توتوميركاتوويب" الإيطالي.

ويعد المبلغ المقدم أقل بكثير مما يريده النادي الإيطالي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بشكل عام حالياً قد تدفع إدارته للموافقة.

وسبق لبايرن ميونيخ التوصل لاتفاق يقضي بضم دايو أوباميكانو مدافع لايبتزيغ بدءاً من الموسم القادم، ويسعى الآن لجمعه بكوليبالي الذي تألق مع نابولي على مدار المواسم الأخيرة.

يذكر أن خط بايرن ميونيخ الدفاعي تعرض للكثير من الانتقادات ويعد النقطة الأضعف في الفريق حالياً.

كلمات دالة:كاليدو كوليبالينابوليبايرن ميونيخدايو أوباميكانو

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