بايرن ميونيخ يعزز صدارته وليفاندوفسكي يبتعد في صدارة هدافي أوروبا

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني بثلاثية لهدف على فرايبورغ ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ونجح مهاجم بايرن النجم روبرت ليفاندوفسكي، في تسجيل رقم قياسي جديد في الدوري الألماني.

وأحرز "ليفا" الهدفين الثاني والثالث لبايرن خلال الشوط الأول من المباراة.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في الدوري الألماني لهذا الموسم إلى 33 هدفاً، لينجح في تحطيم الرقم القياسي السابق لأكثر لاعب أجنبي إحرازاً للأهداف في المسابقة، والذي كان مسجلاً باسم المهاجم بيير إميريك أوباميانغ.

وأحرز أوباميانغ 31 هدفاً رفقة فريقه السابق دورتموند، في موسم 2016 – 2017، ليكون الأجنبي الأعلى تسجيلاً للأهداف في الدوري الألماني، ويتوّج وقتها بلقب هداف البوندسليغا.

وأصبح ليفاندوفسكي الآن على قمة هدافي الدوري الألماني، برصيد 33 هدفاً، بعد الثنائية التي سجلها اليوم وحطّم الرقم السابق المسجّل باسم أوباميانغ، مهاجم آرسنال حالياً.

على الجانب الآخر، عزز ليفاندوفسكي صدارته لسباق الحذاء الذهبي، بعد أن رفع رصيده إلى 33 هدفاً، يليه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بـ27 هدفاً.