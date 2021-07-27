بايرن ميونيخ يعلن إصابة توليسو بفيروس كورونا

أعلن بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عن إصابة لاعب وسطه الفرنسي كورنتين توليسو بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأراد الدولي الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 إظهار مواهبه أمام مدرب الفريق البافاري الجديد يوليان ناغلسمان، إلا أن المخاوف من أعراض تعرضه للمرض قد تحول دون ذلك على الأقل خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

توليسو تسبب بمشاكل سابقة في بايرن ميونيخ

وفي يناير الماضي، تم تغريم اللاعب لحصوله على وشم خلال فترة الجائحة خوفاً من إصابته للفيروس وتعريض زملائه في الفريق للخطر، إلا أنه لم يتسبب بأزمة في ذلك الحين.

ومع ابتعاد توليسو عن المشهد مؤقتاً، وإصابة لاعب الوسط الآخر مارك روكا، ستكون الفرصة مواتية أمام الشابين توربين راين وتايلور بوث لإثبات وجودهما ومحاولة اقتناص مقعد ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ التي ستخوض منافسات الموسم القادم.