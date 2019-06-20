بايرن ميونيخ يعلن رحيل هوميلز

أعلن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، رحيل قلب دفاعه ماتس هوميلز وعودته إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند وصيف بطل موسم (2018-2019).

وأكد النادي البافاري لوكالة "سيد" الألمانية التقارير المحلية التي أشارت الى أن المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاماً، في طريقه للعودة الى الفريق الذي توج معه بلقب البوندسليغا مرتين، قبل أن ينتقل الى ميونيخ عام 2016.

وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية بأن دورتموند أعاد التعاقد مع هوميلز لقاء مبلغ يقدر بـ 38 مليون يورو (43,6 مليون دولار أميركي).

بهذا، يكون المدافع قد ودع بايرن ميونيخ، النادي الذي نشأ في صفوف فئاته العمرية والتحق بفريقه الأول مطلع عام 2007.

وبعد عام، انتقل هوميلز الى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وأمضى معه موسماً قبل التعاقد معه بشكل نهائي.

ويسعى بايرن إلى ضخ دماء جديدة في تشكيلته تحضيراً للموسم الجديد بقيادة مدربه نيكو كوفاتش، وسبق له التعاقد مع الظهيرين لوكاس هيرنانديز (مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني) وبينجامان بافار مقابل 35 مليوناً من شتوتغارت.